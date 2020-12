Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyev özünə yeni müavin təyin edib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadla xəbər verir ki, R.Quliyevin əmri ilə, Səmədov Anar Qorxmaz oğlu Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini təyin edilib.

Qeyd edək ki, A.Səmədov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışıb.

