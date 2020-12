Fitnes məşqçisi Kamil Zeynallı Göygöl rayonu ərazisində saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Göygöl Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan K.Zeynallı hazırda məhkəmə qarşısına çıxarılır.

Onun hansı səbəbdən saxlanılması barədə hələlik məlumat yoxdur. (Report)

