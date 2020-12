Bakı şəhəri, Nəsimi rayonundakı məşhur "Təzə bazar"ın rekonstruksiyadan sonrakı görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadla xəbər verir ki, Səməd Vurğun küçəsində yerləşən bazar ötən ayın sonlarından sökülməyə başlayıb. Həmin ərazidə isə daha müasir və standartlara cavab verən yeni bazarın tikiləcəyi açıqlanıb.

Yeni bazarın görüntüsü də onu göstərir ki, "Təzə bazar"ın görünüşü əvvəlkindən xeyli fərqli olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.