Azərbaycan əsgəri Xankəndinin mərkəzində - VİDEO

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan mənfur düşmənə qarşı apardığı 44 günlük haqq savaşında qalib gəlib. Azərbaycan ordusu və dövlətimizin sərgilədiyi siyasi iradə erməniləri torpaqlarımızdan çıxmağa məcbur edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işğaldan azad edilmiş yurd yerlərimizlə bağlı yayılmış videolar xalqımız tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

İndi isə Azərbaycan əsgərlərinin Xankəndidə olduğunu əks etdirən görüntülər yayılıb.

Videodan aydın olur ki, müzəffər ordumuzun nümayəndələri şəhərin mərkəzindədirlər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.