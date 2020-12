Müğənni Manaf Ağayev və ailəsinin koronavirusa yoluxduğu barədə məlumat vermişdik.

Metbuat.az sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin qardaşı Zahid Ağayev ağır vəziyyətdə reanimasiyaya yerləşdirilib. Hazırda vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir.

Zahid Ağayevin həyat yoldaşı Validə Ağayeva isə koronavirusun qurbanı olub. O, ötən gecə dünyasını dəyişib.



