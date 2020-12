Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) vətəndaşlara müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətinin müraciətində deyilir:

“Hər birimiz şəxsi məsuliyyətimizi artırmaqla koronavirus infeksiyasının doğurduğu təhlükəni bir an belə unutmamalı, özümüzü, doğmalarımızı və ətrafımızdakı insanları qorumalıyıq.

Biz qorxunc virusa birlikdə, karantin qaydalarına riayət etməklə qalib gələ bilərik!

Biz birlikdə daha güclüyük!”

