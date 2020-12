Azərbaycanda tanınmış rəssam vəfat etdi

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının və Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq Kollecinin müəllimi, tanınmış rəssam Vaqif Ucatay vəfat edib.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, V.Ucatay ötən gün 65 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Vaqif Ucatay 22 iyun 1955-ci ildə Şabran (o zamankı Dəvəçi - red.) rayonunun Təkyə kəndində anadan olub.

O, 1993-cü ildən vəfat edənə qədər Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq Kollecində və Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub.

Vaqif Ucatay əsərlərində milli ənənələri yaşadan rəssam olub. 2009-cu ildə azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən soyqırımına həsr edilmiş 33 rəsmdən ibarət fərdi sərgisi keçirilib.

Allah rəhmət eləsin!

