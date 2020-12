Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə orduya dəstək aksiyası davam etdirilir - FOTOLAR

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondu və “Bravo” supermarketlər şəbəkəsi işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə xidmət edən hərbi qulluqçularımız üçün yeni dəstək aksiyası həyata keçirirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiya çərçivəsində dekabrın 18-dən başlayaraq Kəlbəcər rayonu, Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunmuş hissəsi və Hadrut qəsəbəsində hərbi xidməti davam etdirən əsgər və zabit heyəti üçün, onların istəkləri nəzərə alınmaqla, müxtəlif qida məhsulları, fərdi qulluq və gigiyenik ləvazimatlardan ibarət bağlamaların çatdırılmasına başlanılıb.







Növbəti belə tədbir Cəbrayıl rayonunda təşkil edilib. Dekabrın 22-də “Bravo” supermarketlər şəbəkəsinin nümayəndələri Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfər edərək bağlamaları hərbi qulluqçularımıza çatdırıb, həmçinin əsgərlərimizlə söhbət edərək onların istəklərini qeydə alıblar.







Hazırda Azərbaycan Ordusu qəhrəmanlıq və şücaət göstərərək işğaldan azad etdiyi Vətən torpaqlarında xidmətini qələbə əhval-ruhiyyəsi ilə aparır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yerləşən qoşunlarımızın təminatının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Hərbi qulluqçuların yemək və geyimlə təminatı da daim yüksək səviyyədə diqqətdə saxlanılır.







Görüşüb söhbət etdiyimiz hərbi qulluqçularda yüksək əhval-ruhiyyənin, məğrurluğun şahidi olduq. Könüllü olaraq döyüşlərdə iştirak etmək üçün gələn Orxan Əbilov deyib: "Tək istəyimiz işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək idi. Buna da nail olduq. Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə qələbə qazandıq. Əhvalımız yüksəkdir. Qalib ordunun qalib əsgərləriyik. Evimizə qürurla, sevinclə, alnıaçıq, üzüağ dönəcəyik. Bundan gözəl hiss ola bilməz".







Anar Orucov da Vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb və Şuşaya qədər döyüş yolu keçib. “Döyüşdük ona görə ki, Vətən bizim anamızdır. Hamımızın əhval-ruhiyyəmiz yaxşıdır. Vətən müharibəsində iştirak etdiyim üçün qürur duyuram. Qida və geyim baxımından da təminatımız yüksək səviyyədədir. Bizdən nigaran qalmasınlar”, - deyə o qeyd edib.







Digər müsahibimiz Kamran Behbudludur: "Doğum günümdə könüllü olaraq Vətən müharibəsinə könüllü qoşuldum. Xocavənd, Hadrut, Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Allaha şükür olsun ki, bizə qələbə hissini yaşamaq nəsib oldu. Döyüş tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirərək, torpaqlarımızı azad etdik. Ali Baş Komandanımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Qürur hissi yaşayırıq. Ailəmə salamlarımı çatdırıram".







Müzəffər ordunun əsgəri olan Emil Kərimli də Hadrut, Tuğ, Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Deyib ki, döyüşən əsgərlər olsa da, qələbəni qazanan xalqdır. “Xalqın dualarını daim üzərimizdə hiss etdik. Var olsun xalqımız. Çiyin-çiyinə vuruşduğumuz yoldaşlarımızdan şəhid olanlar, yaralananlar da oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralananlara şəfa versin. Qarabağ Azərbaycandır!"



Söhbət etdiyimiz bütün hərbçilər onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya, Heydər Əliyev Fonduna və “Bravo” supermarketlər şəbəkəsinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

