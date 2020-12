Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial media hesabında son Qarabağ səfəri ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşdığı videolara belə bir şərh əlavə edib:

“Əziz və doğma Zəngilan və Qubadlı torpaqlarından dərin hörmət və sevgilərlə, Sizin Mehriban”.

