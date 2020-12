Almaniyada COVID-19 xəstələrinin sayı 1,6 milyonu keçib

Almaniyada koronavirusa yoluxma hallarının sayı 1,6 milyonu keçib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniya Səhiyyə Nazirliyinin strukturna daxil olan və ölkədə COVID-19 ilə bağlı statistika aparan Robert Kox İnstitutunun məlumatlarından görmək olar.

İnstitutun məlumatına görə, son sutka ərzində Almaniyada koronavirusa yoluxma hallarının sayı 25 533 vahid artıb, 412 nəfər isə COVID-19 qurbanı olub. Bununla da ölkədə aşkar olunan yoluxma hallarının ümumi sayı 1 612 648-ə çatıb. Pandemiya başlayandan bəri 29 182 COVID-19 xəstəsi ölüb.

