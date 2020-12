Tanınmış həkim-kosmetoloq Fəridə Məmmədova koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadla xəbər verir ki, ona bir neçə gün bundan əvvəl “COVID-19” diaqnozu qoyulub. Kosmetoloqun vəziyyəti ağırlaşıb və o dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, F. Məmmədova Sumqayıtda məşhur gözəllik mərkəzinin rəhbəri olub. O, ekspert kimi tez-tez verilişlərdə tamaşaçı qarşısına çıxıb.

