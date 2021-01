Xalq artistindən tənqidlərə cavab: "Hamı hər şeyi gizli edir" - VİDEO

Xalq artisti Röya Ayxan yeni il ölkəyə daxil olarkən etdiyi rəqs ilə hər kəsin tənqidinə tuş həldi.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti "İnstaqram" hesabında tanınmış həkim Cahid Şahbazovun sosial media hesabında paylaşdığı postu paylaşaraq onun haqqında yazılan tənqidlərə reaksiya verib. Belə ki, postda "hamı hər şeyi edir, amma hər şeyə pis baxır. Daha doğrusu hamı hər şeyi gizli edir aşkar edənə pis baxır" sözləri yazılıb.

Röya da həmin postu paylaşaraq onunla razılaşdığını qeyd edib. (milli.az)

