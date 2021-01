Azərbaycanlı qrossmeyster Şəhriyar Məmmədyarov “Champions Chess Tour” çərçivəsində rapid üzrə onlayn təşkil olunan “Airthings Masters” turnirinin finalında erməni Levon Aronyanı məğlub edən Teymur Rəcəbovu təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ş.Məmmədyarov sosial şəbəkə hesabında bunları yazıb:

"Bu il bizim ilimizdir. Təbriklər Tima. Təbriklər Qardaş. Uğurların davamı gələr inşallah!"

