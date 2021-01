Manaf Ağayev: “Evdən pul oğurlayıb, qumar oynamışam” - VİDEO

ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişində ifaçı Manaf Ağayev qonaq olub.

Gənclik illərindən danışan sənətçi maraqlı etirafla gündəm olub:

“Çox gənc yaşlarımda evdən pul oğurlayıb qonşu uşaqlarla qumar oynamışam. Kənd yeri idi, pul lazım olurdu, mən də başqa yerdən oğurlaya bilməzdim. Ona görə də öz evimizdən oğurluq edirdim.

Bir gün anam dedi ki, "pul qoymuşdum, yoxdur".

Əvvəlcə inkar etdim. Sonda bilindi. Anama yalvardım ki, atama deməsin, amma dedi. Atam da məni ağacla yaxşıca döydü. Bu gün o illəri xatırlayanda özümə gülməli gəlir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.