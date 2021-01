Əməkar artist Elnarə Abdullayeva eirdə çətin anlar yaşayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki,ARB-nin efirində ifa zamanı müğənninin halı pisləşib.

Müğənni Manaf Ağayevin Ana muğamı oxuması Elnarə Abdullayevaya təsir edib. Müğənni efirdə bayılıb və onun halının pisləşdiyini görən aparıcı musiqini və çəkilişi dayandırıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik: (oxu24.com)

