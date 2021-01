Ermənistan üçün 5 FƏLAKƏT SSENARİSİ: Bu ərazi Azərbaycan bölgəsi olacaq

Yaxın aylarda Ermənistanda 5 qaçılmaz hadisə baş verəcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni türkoloq türkoloq Varujan Qeqamyan deyib.

“1. Dərin iqtisadi böhran, xüsusilə yerli istehsalın çökməsi, büdcənin azalması.

2. Sünikə (Zəngəzur) ermənilərin köçürülməsinin tədricən zəifləməsi, nəticədə oranın Azərbaycan bölgəsinə çevrilməsi.

3. Ordunun ixtisarı, özünümüdafiə mexanizminin ləğvi.

4. Böyük regional müharibəyə cəlb edilməsi.

5. Ölkədən kütləvi mühacirət”, - Qeqamyan bildirib.

Qeqamyanın 5 proqnozundan 4-ü gözləniləndir, lakin yeni müharibə iddiası sual altına düşür.(Publika)

