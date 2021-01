“One Smart Star Azərbaycan” şirkəti təqaüd proqramı elan edir

Ölkənin bir çox nüfuzlu şirkətlərinin istifadə etdiyi qısa nömrə xidməti “One Smart Star Azərbaycan” sosial məsuliyyətini daim öndə tutaraq Vətən Müharibəsi iştirakçılarına və şəhid ailələrinə dəstəyi davam etdirir.

“One Smart Star Azərbaycan” bu məqsədlə təqaüd proqramı elan edir.

Şirkət elan etdiyi təqaüd proqramı ilə şəhid və qazi ailələrinin övladlarından yüksək bal toplamış, xarici universitetlərə, xüsusilə İsrailin qabaqcıl texnologiya universitetlərinə qəbul olunan tələbələrdən birinin təhsil xərclərini öz öhdəsinə götürür.

Şirkət müasir dünyanın tələbinin texnologiya sahəsində ixtisaslaşmaq və bu sahənin 21-ci əsrdə ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təməli olduğunu nəzərə alaraq təqaüd üçün məhz bu sahədə qabaqcıl İsrail universitetlərini seçib. Dünyada “Start up nation”, yəni Startuplar ölkəsi kimi tanınan - innovasiyanın “beşiyi” kimi qəbul olunan İsrail yüksək texnologiya universitetləri ilə fərqlənir. Ölkə adam başına düşən start up-ların sayına görə (hər 1400 adama 1 Start up) dünyada birinci yerdədir və hətta Silikon vadisini də qabaqlayır.

Tələbənin bütün xərclərini ödəyəcək məbləği əhatə edən təqaüd müsabiqə yolu ilə təqdim ediləcək. Müsabiqə şərtləri yaxın vaxtlarda şirkətin koorporativ saytında (www.ossn.az) açıqlanacaq.

Şirkət rəsmiləri bildirib ki, gələcəkdə proqramın genişləndirilməsi, İsraillə yanaşı digər ölkələri də əhatə etməsi planlaşdırılır.

“One Smart Star Azərbaycan” həm də ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şiddətli döyüşlərdə iştirak edən şəhid və qazi ailələrinə dəstək olmaq məqsədilə “YAŞAT” Fonduna 5 min manat köçürüb.

Qeyd edək ki, Şirkət bundan əvvəl də Azərbaycan əsgərinə öz dəstəyini göstərib. Hələ Vətən Müharibəsinin davam etdiyi dövrdə “One Smart Star Azərbaycan” Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 5 min manat məbləğində maliyyə yardımı köçürüb.

Xatırladaq ki, One Smart Star (OSS) dünyada sürətlə yayılan, korporativ müştərilərə özlərini rəqiblərindən fərqləndirməyə kömək edən, şirkətin bütün əlaqə məlumatlarını tək, sadə, asan, yaddaqalan ulduzlu nömrədə cəm edən yeni qabaqcıl texnologiyadır. One Smart Star sistemi Azərbaycan daxili biznes sektorunda artıq 10 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir.

