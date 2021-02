“Marriott International” hotellər şəbəkəsinin rəhbəri Arne Sorenson 62 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin yaydığı məlumatda deyilir.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Sorensonda mədəaltı vəzi xərçəngi aşkarlanmışdı.

