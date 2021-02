Dağıstanda saxlanılan 7 azərbaycanlı azadlığa buraxıldı

Dağıstanda saxlanılan 7 Azərbaycan vətəndaşına qarşı cinayət işlərinə xitam verilib.

Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin şəxslər azadlığa buraxılıb.



Məlum olduğu kimi, 2020-ci il iyun ayının 15-də Rusiya-Azərbaycan sərhədindəki iğtişaşlar zamanı Azərbaycan Respublikasının 10 vətəndaşı - Ceyhun Namazov, Elbrus Əhmədov, Nahid Ağayev, Əziz Fərəczadə, Elmar Mehdiyev, Tural Qiyasov, Elmar Musayev, Ənvər Muradov, Rövşən Hüseynov və Emin İmaməliyev Rusiya Federasiyasının hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən tutulmuşdu.



Bütün bu müddət ərzində bu məsələ səfirlik tərəfindən ciddi nəzarətdə saxlanılırdı. Diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşları tərəfindən həm tutulanlar, həm də Rusiyanın müvafiq dövlət orqanlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib, səfirliyin səlahiyyətləri çərçivəsində vətəndaşlarımıza hərtərəfli yardım göstərilib.



“Nəzarətə alınan 7 vətəndaşa - D. Namazov, E. Əhmədov, N. Ağayev, A. Fərəczadə, E. Mehtiyev, T. Qiyasov və E. Musayevə qarşı cinayət işlərinə xitam verildiyini və bu şəxslərin azadlığa buraxıldığını bildiririk. Vətəndaş Ənvər Muradov, Dərbənd Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 318.2-ci (hakimiyyət nümayəndəsinin vəzifə borcunun icrası ilə əlaqədar olaraq ona və ya onun yaxınlarına qarşı həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli zor tətbiq etmə) maddəsi ilə ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində 1 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. iş vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar məmur və ya yaxınları). İş vəkilin apelyasiya şikayəti üzrə hökmün yenidən baxılması üçün Dağıstan Respublikasının Ali Məhkəməsinə göndərilib”, - deyə məlumatda bildirilib.



İki vətəndaş - Rövşən Hüseynov və Emin İmaməliyevə gəldikdə, ittihamların həcmi ilkin istintaq zamanı dəyişdirilib. Onların hərəkətləri Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 318.2-ci maddəsinə əsasən müəyyən olunur və ittiham aktlarının onlara təqdim edildikdən sonra cinayət işləri müvafiq olaraq fevralın 19-da və martın 5-də mahiyyəti üzrə baxılması üçün Dağıstan Respublikasının Mahərrəmkənd Rayon Məhkəməsinə göndəriləcək. Bu şəxslər hazırda ev dustaqlarıdır.



Səfirlik bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamağa davam edəcək və qarşıdakı məhkəmə iclaslarının təfərrüatları barədə əlavə olaraq açıqlama verəcək.

