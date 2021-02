Azərbaycan Premyer Liqasının 17-ci turu çərçivəsində keçiriləcək qarşılaşmaları 1 dəqiqəlik sükutla başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

"Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümü ilə əlaqədar olaraq Premyer Liqanın 25 fevral tarixində baş tutacaq bütün oyunları 1 dəqiqəlik sükutla başlayacaq", - deyə məlumatda qeyd edilib.

