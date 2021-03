Slovakiyanın Baş naziri İqor Matoviçin qalmaqallı açıqlaması Ukrayna ilə siyasi böhran yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, rus peyvəndi “Sputnik V” qarşılığında Ukraynanın Zakarpatya bölgəsini Moskvaya vəd etdiyini deyib. Bu açıqlamadan sonra Ukrayna, hökumət başçısından üzr istəməsini tələb edib. Slovakiya Xairic İşlər Nazirliyinin vasitəçiliyindən sonra gərginlik aradan qalxıb. Baş nazir üzr istəyib.

Anar Türkeş / Metuat.az

