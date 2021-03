Türkiyədə 10 hərbçinin həlak olması ilə nəticələnən helikopter qəzasında şəhid olanlardan biri general-leytenant Osman Erbaşdır.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, general Elazığ 8-ci Korpus Komandiri olub.

O, ictimaiyyətə 2016-cı ildə Türkiyədə baş verən dövlət çevrilişə cəhd zamanı FETO-çulara müqavimət göstərməsi ilə tanışdır.

Generalın ölümü ilə bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan onun oğlu İgidalp Erbaşa zəng edərək, başsağlığı verib.

