Yaponiyanın “Toppan” poliqrafiya şirkəti elektron ödəniş sistemlərində nağdsız əməliyyatların gigiyenası üçün steril plastik kartlar təqdim edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, antivirus agenti plastik kartın hazırlandığı materialın tərkibinə daxildir, buna görə ixtiranın gigiyenik xüsusiyyətləri 1 gün ərzində qalır.

