Dünən sosial şəbəkələrdə İkinci Fəxri Xiyabandakı vəziyyəti əks etdirən video yayılıb.

Videoda şəhid məzarlarının baxımsızlığından şikayət olunub.

Həmin görüntülər yayılar-yayılmaz dövlət tərəfindən reaksiya özünü gecikdirməyib. Belə ki, xiyabanın səliqəyə salınması üçün dərhal işlər görülüb. Nəticədə İkinci Fəxri Xiyabandakı səliqə-sahman bərpa olunub.

Hazırda sözügedən məkanda hər şey qaydasındadır. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

