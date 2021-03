ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişinin növbəti qonağı əməkdar artist Cavanşir Məmmədov olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, maşınları ilə gündəmə gələn ifaçı onlara görə 500 min manatdan çox pul itirdiyini etiraf edib.



“İndiyədək maşın məsələsində 500 mindən çox pul itirmişəm. 70 min maşının hər birində müəyyən qədər ziyana düşmüşəm. “Rolls royce”a görə 350 min itirdim. Bağımı, maşınlarımı satıb almışam. Deyirlər, 1 milyona almışam. Kim yanımda olub alanda?”

