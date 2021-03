Azərbaycanda 7 minə yaxın əcnəbi təhsil alır

Azərbaycanın ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 90-dan çox ölkədən 6,6 mindən çox əcnəbi tələbə təhsil alır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib.

Hesabatda bildirilir ki, 2020-2021-ci tədris ilində Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları çərçivəsində 442 nəfər xaricdə təhsil almaq imkanı qazanıb. Bu təqaüd proqramları Çin, Macarıstan, Rumıniya, Rusiya, Latviya, Qazaxıstan kimi ölkələri əhatə edir.

"2019-2023-cü illər üçün ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2020-ci ildə 34 Azərbaycan vətəndaşı 11 ölkənin 22 nüfuzlu ali təhsil müəssisəsində doktorantura təhsili almaq hüququ qazanıb".

