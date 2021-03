Rusiya Türkiyənin nəzarətindəki bölgəni balistik raketlə vurdu - VİDEO

Hazırda Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus 4 qırıcı təyyarə Türkiyənin nəzarətində olan Suriyanın şimalındakı Əl-Bab və Cerablus bölgələrini bombalayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna cavab olaraq Türkiyə ordusunun top və artilleriya bölmələri isə Əsəd rejimi və Rusiya ordusunun nəzarətində olan Tadif bölgəsini vurmağa başlayıb.

Bundan başqa Türkiyə ordusunun topçu bölmələri Əsəd rejiminin nəzarətində olan Kuveyris bazasını vurmağa başlayıb.

Qeyd edək ki, Rusiya Suriyanın Türkiyə nəzarətində olan Cerablus bölgəsindəki Hamran yanacaq doldurma stansiyasını ballistik raketlərlə vurub.

