ABŞ bazasına raket zərbələri endirildi - Döyüş təyyarələri təcili havaya qaldırıldı

İraqda ABŞ hərbçilərinin olduğu “Beled” hərbi bazasına raket zərbəsi endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bağdad yaxınlığında yerləşən bazaya azı 7 raket atılıb. İraq dövlət agentliyinin məlumatına görə, mərmilər bazanın əsas binasına tuş gəlməyib. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Dağıntı qeydə alınıb. Hücumdan dərhal sonra döyüş təyyarələri və helikopterlər havaya qaldırılıb.

Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməsə də, mərmilərin İranın dəstəklədiyi silahlılar tərəfindən atıldığı bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.