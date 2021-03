Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin brendi olan UNEC dünya təhsil brendləri arasında mövqeyini gücləndirməkdə davam edir.

Belə ki, Türkiyə, Slovakiya, Macarıstan, Xorvatiya, Polşa, Latviya, Litva, Estoniya, Rusiya, Ukrayna və Gürcüstandan sonra Yunanıstan da UNEC brendini tanıyaraq qoruma altına aldı.

2016-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin brendi olan UNEC bununla da 12-ci ölkə tərəfindən rəsmi tanınmış oldu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.