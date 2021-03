Günün ulduz falı - 24 MART

Qoç - Haumea və Sereranın münasibətləri əhvalla planları dəyişəcək. Xatirələrə dalaraq yarımçıq qalan işi, deyilməmiş sözləri yada salmaq vaxtıdır. Qətiyyət və inadınız sədləri aşmağınıza yardım edəcək.



Qüvvə və imkanları xırdalıqlara xərcləməyin, konkret məqsədlərə qulluq edin.

Köhnə ideyalar, dünyagörüş və mövqelər qayıda bilər.



Bu gün müqavilə, öhdəlik, anlaşma və sövdələşmələr tez nəticə olmasa da, uzunmüddətli əməkdaşlıq vəd edir.



Buğa - Mimas və Qanimedin münasibətləri gərginliklə nigaranlıq səviyyəsini artırır. Fiziki işdə fayda var. Ətalət, tənbəllik, laqeydlikdən uzaq olun.



Bu gün alış-veriş istəyi pulun mənasız xərclənməsinə can atmaq olardı.

Günün ikinci yarısında görüşlər və danışıqlar həzz verəcək.



Enerjiniz az deyil və bu səbəbdən də ideyalarınız üçün yeni məkan yaradın.

Güclü maqnetizm həyatınıza sizi həyəcanlandıra biləcək insanı cəlb edə bilər.

Əsas məsələ önəmli orientirləri itirməməkdir.



Əkizlər - Titaniya və Haronun münasibətləri başlanan işin bitirilməsini tələb edir. Ümumi ab-hava gərgin olacaq. Münaqişələrin başlanması üçün ani qığılcım kifayət edəcək. Yaxın ətrafınızdakı insanların reaksiyaları sərt və aqressivdir.



Hisslər, emosiyalarda qarışıqlıq mühahidə olunur.

Başqaları ilə yanaşı, özünüzü də anlamağa çətinlik çəkirsiniz.



Güclü istək, qətiyyət olarsa, kreativlik arta bilər.

Poçtu yoxlayın, təmas və əlaqələrdə fəallıq göstərin, sizi maraqlandıran məsələlərdə geri çəkilməyin.



Bilik, təcrübə və gəlir əldə etməyə çalışın.

Dəyərləndirmələr aparın, körpülər yaradın, həmfikirlərinizi planlarınızdan hali edin.



Xərçəng - Oberon və Lisiteyanın münasibətləri sizə baş verənlərin mahiyyətini anlamağa imkan verəcək. Hadisələrin bəziləri diqqətinizi yayındırıb mühüm işi bir kənara qoyaraq ikinci dərəcəli işə başlamağınıza səbəb ola bilər.



Fəqət, bu prosesdə yeniliklərlə dəyişikliklərin faydasını hamıdan tez görmək və anlamaq şansınız var. Aktiv olun, problemlər yaranarsa, onları məsələnin mahiyyətindən xəbərdar insanlarla müzakirə edin.



Ehtiyac duyduğunuz nəsnəni bütün vasitələri işə salaraq əldə etməyə can atmayın.

Yeniliklərin bünövrəsi qoyulur.



Şir - Yupiter və Marsın münasibətləri bu günün hadisələrində müəyyən deja-vyu effekti yaradacaq. Təxirə salınmış planlar və reallaşmamış gözləntilərlə bağlı təxirəsalmalar, gərginliklər ola bilər.



Axına düşərək işi şövqlə yerinə yetirsəniz, uğur əldə edəcəksiniz. Əsas hədəfi seçin, maraqlarınıza heç bir dəxli olmayan məsələlərlə bağlı sizi mənasız mübahisələrə çəkməyə imkan verməyin.



Xoş təəssürat yaradılmasının gərəkdiyi tədbirlərdə istəyinizə nail ola bilərsiniz. Dost və yoldaşlarla müzakirədə mövqeyinizi sonadək qoruyun, sözlərinizdən imtina etməyin. Dəqiq, punktual olun, yeni planların düşünülmə və təhlil prosesini sürətləndirin.



Axşam saatları romantik dönəm vəd edir.



Qız - Uran və Saturnun münasibətləri indi sizin üçün təhlükə mənbəyi ola bilər. Mühüm danışıq, müzakirə və təmaslarda çox diqqətli, sayıq, emosiyaların hesabdarı olun. Maraqlarınızı təmin edin, başqalarının mənafeyi üçün perspektivlərinizi qurban verərkən humanizmi düşünülməmiş addımla səhv salmayın.



Planlar pozula bilər. Bu səbəbdən şərtlərin diqtəsinə uyun, ehtiyac yarananda başqa fəaliyyət sahəsi və ya formasını seçin.



İntuisiyanıza və qəfil fikir tapıntılarına güvənin. Belə tapıntılar dəyişkən əhval və məqsədlərin dumanında sizin üçün mayak ola bilər.



Lazımi anda lazımi yerdə olmağa çalışın. İşlərinizi elə görün ki, problemləri vaxtında çözə biləsiniz.



Tərəzi - Pluton və Sererarın münasibətləri hadisələri tələsdirəcək. Yaşamınızda spontan olaraq yaranan imkanlardan yararlanın. Ünsiyyət üçün sizi anlayan insanların olduğu məclisi seçin. Fikir və fəaliyyətiniz üçün yeni ideyalar seçmək olar. Yardım istəyən olarsa, rədd cavabı verməyin.



Kömək edin, məsləhət verin, qulaq asın. Ətrafınızdakı insanların sizin yardımınız və qayğınıza ehtiyacları var.



Hətta yaşamda yeni mərhələyə güvənsəniz belə, yeni ideyaları dərhal reallaşdırmağa can atmayın. Malik olduğunuz potensialı təhlil edin. Durumu araşdırın, hisslərinizdə və istəklərinizdə "təmizlik" aparın, hər şeyi yerbəyer edin.



Qayda və nizam hissi doğru yolda olmağınızla bağlı sizdə əminlik hissi yaradacaq.



Əqrəb - Sinope və Elaranın münasibətləri bu gün emosiyaların səviyyəsini çox yüksəldəcək. Yaranan problemlərin heç də hamısını həll etmək mümkün deyil. Olayların məcrası sizdən asılı olmadığı üçün situasiya ilə barışın. Yaxın ayda baş verə biləcək hadisələrin əksəriyyətinin bünövrəsi indi qoyulur. Yeniliklərin yaşanacağını unutmayın.



Riskli qərarlara, çılğın addımlara imkan verməyin. Yeni yaranmış perspektivlər sizdə yanlış təsəvvür, güc və qüdrət hisslərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Amma həmin hisslərdən sonra uzunmüddətli stress yarana bilər.



İrəliləyişə nail olmağa çalışırsınız, amma bütün ideyalar və təkliflər, habelə anlayış parıltılarını daha üzunmüddətli təhlil üçün saxlayın.



Axşam saatlarına yaxın intellektual aktivlik olacaq. Qarışıq, düyünə düşmüş məsələlər həllini tapacaq. Hissiyatınız və ya şərait sizə yardımçı olacaq.



Oxatan - Avropa və İonun münasibətləri bu gün işləri artıracaq. Bu gün hansı işlər təxirə sala biləcəyinizi ayırd edin, ən mühüm işlərin öhdəsindən effektiv şəkildə gəlməyə çalışın.

Səhhətinizə diqqətlə yanaşın. Sinir və fiziki yorğunluğa, münaqişəli situasiyaların yaranmasına imkan verməyin.



Sizi anlayacaq, problemlərinizi bölüşə biləcək, yaşamınızda baş verənlərin bir qisminə görə məsuliyyəti paylaşacaq insan yanınızda olarsa, özünüzü rahat hiss edərsiniz.



Ailə üzvləri və yaxınlarınıza problemlərinizdən danışın. İşdə gec qalmalı olsanız və ya mühüm tədbirə geciksəniz, bu barədə ailə üzvlərinizi məlumatlandırın.



Əvəzində heç nə verə bilməsəniz də, yardımları qəbul etməkdən çəkinməyin. Köməyin əvəzinə sonradan yenidən nə isə edə bilərsiniz.



Oğlaq - Kallisto və Umbrielin münasibətləri maraqlı hadisələr vəd edir. Yeni imkanlar cazibədardır. Maraq və gözləntiləriniz indi sizdən uzaqda olan nəsnə, obyekt ilə bağlıdır.



Yaxın ətrafınızdakı insanları da yeniliklərə ehtyiac duyulmasına inandırmağa çalışırsınız.

Yaranan perspektivlərə, qarşınıza çıxan insanlara fikir verin.



Ətrafınızdakı insanlardan fərqli olaraq, vurnuxma və tələskənliklərə rəğmən sağlam məntiqi qoruyun.

Məlumatı söyləməzdən, xəbəri yollamazdan əvvəl bir daha yollayın və surətini saxlayın.

Məqsədiniz ətrafınızdakı insanların gözləntiləri ilə üst-üstə düşməzsə, mübahisə və ya münaqişə yarana bilər.



Sayıq olun, tələsik qərar və ya əmələ yol verməyin.



Dolça - Haron və Ayın münasibətləri maliyyə məsələlərinə diqqəti artırmağı, işgüzar müstəvidə aktiv olmağı istəyir. Yeni layihələrlə bağlı tələskənliyə yol verməyin. Onları təmkinlə, tələsmədən hazırlayın. İş sxemləri ilə yanaşı, mütləq qaydada münasibətlərə də fikir verin.



Bu gün çox məsələlər rəğbət, əlaqələr, şəxsi məqamlar hesabına həllini tapa bilər. İntriqalar və rəqiblərin vicdansız səyləri güclənəcək.



Alış-verişdə böyük məbləğ sərf etməyin. Kredit götürmək, pul köçürmələri, əmanətlər məsələlərində tələsməyin.

Daxili aləmlə səhhətə fikir verin.



Balıqlar - Yupiter və Merkurinin münasibətləri emosiyalar burulğanına səbəb olacaq. Yaşam mərhələlərinə uyğun davranın.



Yaradıcılığa ehtiyac duyursunuzsa - yaradın. Yorğunluq hiss etsəniz - dincəlin və daxili aləminizə qapanın. Yuxunuz çin olmaqla yanaşı, yaxın ətrafınızdan ciddi siqnal alacaqsınız.



Münasibətlərdə bir qədər rahatlaşmaq və adətən məntiqin çərçivəyə salaraq nəzarət altında saxladığı hissləri izhar etmək imkanı var.



Başlanan işləri bitirmək, yaşananları anlamaq, səhvləri bağışlamaq, üzrxahlıqları qəbul etmək olar.



Qayıdana fikir verin, onun yeni reallığa nə qədər uyğun olduğunu düşünün.

