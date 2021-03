Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid olmuş və könüllü hərbi xidmətə yollanmış nazirlik əməkdaşlarının və idmançıların siyahısını açıqlayıb.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, siyahıda 988 nəfərin adı var.

Onlardan 320-si Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

