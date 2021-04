Pakistanın Terrorla Mübarizə məhkəməsinin hakimi Aftab Afridinin olduğu avtomobil karvanı hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pişəvər yaxınlığında baş verən hadisə zamanı hakimlə yanaşı onun oğlu və qızı həlak olub. Hadisənin hansı qüvvələr tərəfindən təşkil olunduğu məlum deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

