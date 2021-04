Rusiyanın bütün hərbi bölgələrində “müharibəyə hazırlıq vəziyyəti” elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə naziri Sergey Şoyqu belə açıqlama verib. O bildirib ki, “müharibəyə hazırlıq vəziyyəti” ordunun hazırlığının yoxlanılmasını əhatə edir:

“Aprel ayında bütün hərbi bölgələrdə ümumilikdə 4048 təlim təşkil edəcəyik. Rusiya ordusunun müharibəyə hazırlıq vəziyyətini yoxlayacağıq”

Anar Türkeş / Metbuat.az

