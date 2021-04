“Milan”ın hücumçusu Zlatan İbrahimoviç filmə çəkilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 39 yaşlı futbolçu “Asteriks və Obeliks: İpək yolunda” filmində rol alacaq. Bu barədə “Lequipe” nəşri məlumat yayıb. İbrahimoviç filmdə Antivirus obrazını canlandıracaq.

Filmin təqdimatı 2022-ci ilə planlaşdırılır.(Unikal.org)

