"Bu kənddə türklər yaşayıb və bura Kərki adı veriblər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri erməni Azərbaycanla bağlı etirafında bildirib:

"Sonra ermənilər gəlib bura. Müharibə zamanı burada Tiqran adlı erməni ölüb. Kənd onun adı ilə Tiqranaşen adlandırılıb. Əvvəl burada azərbaycanlılar yaşayıb.Sonra ermənilər gəlib".

(oxu.az)

