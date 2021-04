Azərbaycanın ən zövqsüz müğənniləri - SİYAHI

Hər zaman bahalı geyimləri və aksessuarları ilə öyünən şou əhli arasında ən zövqlü və ən dəbli geyinən kimdir?

Metbuat.az xəbər verir ki, bu suala cavab tapmaq üçün "Sputnik Azərbaycan" modelyer Şəlalə Maqsudova ilə söhbətləşib.

O qeyd edib ki, səhnədə xeyli qadın və kişi müğənni var ki, onlar bahalı geyinirlər, amma geyindikləri geyim zövqsüzdür: "Əksər müğənnilərin geyimləri bahalı və olduqca gülüncdür. Əksəriyyəti heç bilmir hansı geyimi harada geyinmək lazımdır. Çox təəssüf ki, səhnəmizdə çox az, barmaqla sayılacaq qədər zövqlü müğənni var".

Modelyer dəbli geyinən kişi və qadın müğənnilərin adlarını açıqlayıb:

"Günay İbrahimli, Nura Suri, Röya, Aygün Kazımova, Sevda Yəhyayeva və Zülfiyyə Xanbabayeva səhnəmizin ən dəbli müğənnisi hesab olunurlar. Kişi müğənniləri arasında qadın müğənnilərdən zövqlü geyinənlər daha çoxdur. Məsələn, Zamiq Hüseynov, Rəhim Rəhimli, Əhməd Mustafayev, Çingiz Mustafayev səhnəmizin ən tərzli müğənnilərdir".

O, zövqsüz sənətçilərimizin də adını açıqlayıb: "Qadınlar kimi kişi müğənnilərinin də içində getdiyi məkana uyğun geyinməyən müğənnilər var. Bəzən səhər verilişinə gecə geyimində gəlirlər. Bahalı geyim heç də tərz demək deyil. Məsələn, elə götürək Şəbnəm Tovuzlunu. Sənəti barədə heç nə deyə bilmərəm. Amma geyimi olduqca zövqsüzdür. Onun geyimi ilə məşğul olan adamlar onu bir növ gülüş hədəfinə çeviriblər. Təranə və Musa də tərz olmayanlar sırasındadırlar. Təranə xanım nə geyinirsə, Musa da ona uyğun geyinir. Bu da olduqca zövqsüz görünür. Manaf Ağayev, Niyaməddin Musayev və xüsusən muğam ifaçıları həmişə klassik geyimlərdədirlər. Bu da gözyorucudur".

"Başqa bir problem də var. Bəzi müğənnilər isə öz bədənlərini tanımırlar, öz geyimlərinə uyğun geyim seçmirlər. Bədən ölçülərinə uyğun gəlməyən geyimlər geyinirlər. Məsələn, Zülfiyə Xanbabayeva geyimlərini o qədər zövqlə seçir ki, onun kilolu olduğu gözə girmir".

