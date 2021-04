İranın Bağdaddakı səfiri İrec Məscidi Tehran və ər-Riyad arasında birbaşa danışıqların olduğunu təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o İranın dövlət televiziyasına açıqlamasında bildirib ki, İraq tərəflər arasında vasitəçi olub.

Diplomatın sözlərinə hələlik danışıqların nəticəsi yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

