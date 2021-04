Ermənistanın cənubunda yerləşən hərbi hissələrin birində hərbçinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Narek Xaçatryan adlı hərbçi asılmış vəziyyətdə tapılıb.

O, hərbi xidmətə bu il çağırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.