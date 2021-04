Putinin dəhşətli tələsi üzə çıxdı: Rusiya dünyayı aldadıb - Hər şey uydurma imiş / FOTOLAR

Rusiya-Ukrayna sərhədində vəziyyətin nisbətən sabitləşməsindən sonra rus mənbələri diqqətçəkən görüntülər yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya qərbə mesaj vermək üçün ölkə miqyasında keçirdiyi təlimlərdə heç də həmişə zirheli texnikalardan istifadə etməyib. Sən demə, ordu bəzən kamuflyaj hərbi texnikalardan da istifadə edib.

Kamuflyaj hərbi texnikalar düşməni əsas hədəfdən yayındırır, texnikaların sayı barədə yalnış fikirlər formalaşmasını təmin edir. Bildirilir ki, Rusiya ordusunda bu işi 45-ci mühəndis-kamuflyaj alayı həyata keçirir. Ukrayna ilə gərginliyin pik vaxtlarında Rusiya ordusu müxtəlif bölgələrdəki meşəlik ərazilərdə “saxta hərbi düşərgə” təəssüratı yaradıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.