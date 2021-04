Su uğrunda savaş: Müsəlman ölkəsi müharibə elan etdi

“Efiopiyanın Hedasi su anbarı ilə bağlı yaranmış fikir ayrılığı bölgədə müharibəyə səbəb ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qahirədə fəaliyyət göstərən Ərəb Su Şurası belə xəbərdarlıq yayıb. Açıqlamada bildirilir:

“Efiopiya qəbuledilməz mövqeyindən dəyişməlidir. Su üzərində müharibənin başlaması şiddətli və dəhşətli fəsadlara yol açacaq. Düşmən qazanmaq üçün bundan böyük səbəb ola bilməz”

Qeyd edək ki, Efiopiya Nil çayı üzərində yerləşən Hedasi su anbarının tikintisini tamamlamaq üzrədir. Efiopiya Afrikanın ən böyük su anbarından əldə ediləcək elektrik enerjisindən həm öz ehtiyacını ödəməyi həm də satmağı planlaşdırır. Suni gölün su ilə doldurulması isə Nil çayı üzərində yerləşən digər ölkələrdə ciddi su qıtlığı yaradacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

