Xəbər verdiyimiz kimi, gecə saatlarında dünyasını dəyişən Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov Masallıda Bədəlan kəndində dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Elgizlə izlə" proqramı müğənninin dəfn mərasimindən görüntülər lentə alıb. Gecə Masallıya aparılan ifaçı səhər saatlarında valideynlərinin yanında torpağa tapşırılıb. (axsam.az)

