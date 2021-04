Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə Vatikanda görüşməyi təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski Donbasdakı gərginliyin aradan qaldırılması üçün Putinlə görüşün vacib olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Zelenski Putinə Donbasda görüşməyi təklif etmiş, Kreml rəhbəri isə onu Moskvaya dəvət etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

