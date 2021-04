Rövşən Elmidar oğlu Bağırov Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rövşən Bağırov Lerik Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, R.Bağırov 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, 2007-ci ildən Lerik Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.