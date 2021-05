"Qaya" ansamblının gitaraçısı, pedaqoq, rəssam və şair Adil Qədirov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə "Qaya"nın vokalçısı, xalq artisti Cavan Zeynallı deyib.

Onun sözlərinə görə, musiqiçi 66 yaşında koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Adil Qədirov 1980-ci illərdə "Qaya" ansamblının və onun nəzdində yaradılmış "Talisman" rok qrupunun üzvü olub.

