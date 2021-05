Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi, xalq şairi Fikrət Qoca dəfn edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq şairi Birinci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılır.

Qeyd edək ki, Fikrət Qoca 1935-ci il avqustun 25-də Ağdaş rayonunun Kotanarx kəndində anadan olub.

Ətraflı Baku TV-nin videosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.