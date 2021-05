ABŞ prezidenti Co Bayden və həyat yoldaşı Cill Bayden ötən il 607336 dollar gəlir əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden ailəsi ötən il 157414 dollar vergi ödəyib. Məlumata görə, 2019-cu illə müqayisədə Bayden ailəsi ötən il daha az gəlir əldə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

