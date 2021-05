Qərargahın brifinqi gözlənilir: 400 nəfərlik toylara icazə VERİLƏ BİLƏR

Düşünürəm ki, Nazirlər Kabineti yanın Operativ Qərargah növbəti brifinqində açıq havada maska qadağasını aradan qaldıracaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İş vaxtı” verilişinə açıqlamasında millət vəkili Razi Nurullayev deyib. O bildirib ki, brifinqdə digər sahələrin də açılması barədə qərarın olması məqsədəuyğun olar:

“Hələ də bağlı olan bir çox sahələr var. Pandemiya səbəbindən idman zalları, məscidlər bağlıdır, toy məclislərinin keçirilməsi qadağandır. Bu bağlı sahələrin bir çoxunun açılmasını gözləyirəm. Çünki artıq 1 milyondan çox insan peyvənd olunub və yoluxanların sayı azalıb.

Azərbaycan iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsi toylardır. Belə olan halda toylara da icazə verilməlidir. Şadlıq saraylarının hər birinin 2-3 hektar ərazisi var. Bu açıq məkanlarda 300-400 nəfərin iştirakı ilə qaydaları gözləməklə toy etmək olar. Burada söhbət yalnız insanların toy ehtiyacını ödəməkdən getmir. Azərbaycanda insanları işlə təmin edən sahələrdən biri də toydur. Toylara qadağan qoyulması ilə 200-300 mindən çox şəxsin iş yeri bağlanıb. Hesab edirəm ki, toylara icazə verilməsi iqtisadiyyatımızın da dirçəlməsi deməkdir”.

