Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Abazyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Ermənistan bayrağına səhv salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Abazyan bayrağın rənglərini səhv salıb və tədbirə Kolumbiya bayrağı ilə qatılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

