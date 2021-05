İngiltərə millisi də heyəti açıqladı

İngiltərə millisinin Avro-2020 üçün genişləndirilmiş heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az İngiltərə Futbol Federasiyasının rəsmi Tvitter səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Qaret Sautqeyt yığmaya 33 futbolçu çağırıb.

Qapıçılar: Din Henderson ("Mançester Yunayted"), Sem Conston ("Vest Bromviç"), Cordan Pikford ("Everton"), Aaron Ramsdeyl ("Şeffild Yunayted")

Müdafiəçilər: Trent Aleksander-Arnold ("Liverpul"), Ben Çiluell ("Çelsi"), Konor Koudi ("Vulverhempton"), Ben Qodfri ("Everton"), Ris Ceyms ("Çelsi"), Harri Maquayr ("Mançester Yunayted"), Tayron Minqs ("Aston Villa"), Lyuk Şou ("Mançester Yunayted") , Con Stounz ("Mançester Siti"), Kirana Trippyer ("Atletiko", İspaniya), Kayl Uoker ("Mançester Siti"), Ben Uayt ("Brayton").

Yarımmüdafiəçilər: Djud Bellinqem ("Borussiya" Dortmund), Fil Foden ("Mançester Siti"), Cek Qriliş ("Aston Villa"), Cordan Henderson ("Liverpul"), Cessi Linqard ("Mançester Yunayted"), Meyson Maunt ("Çelsi"), Kelvin Fillips ("Lids"), Deklan Rays ("Vest Hem"), Bukayo Saka ("Arsenal") , Ceydon Sanço ("Borussiya" Dortmund), Ceyms Uord-Prouz ("Sauthempton")

Hücumçular: Dominik Kelvert-Lyuin ("Everton"), Meyson Qrinvud ("Mançester Yunayted"), Harri Keyn ("Tottenhem"), Markus Reşford ("Mançester Yunayted"), Rahim Sterlinq ("Mançester Siti"), Olli Uotkins ("Aston Villa").

