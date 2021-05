İraqın paytaxtı Bağdadda hökumət əleyhinə keçirilən aksiyalarda 2 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 150 nümayişçi və 20 polis əməkdaşı xəsarət alıb. Çox sayda etirazçı həbs edilib.

Qeyd edək ki, nümayişçilər hökumətin sosial addımlarından narazıdır.

